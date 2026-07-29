UFFICIALE: Koleosho dice no alla Fiorentina e raggiunge Ikoné e Lopez, stavolta definitivamente

La Fiorentina ha provato a lungo a portare Luca Koleosho in viola. La trattativa è partita oltre un mese fa, con un'offerta di poco superiore ai 10 milioni di euro che ha convinto il Burnley. Eppure è il calciatore ad aver titubato a lungo.

Koleosho dice no alla Fiorentina

Dopo aver trascorso sei mesi in prestito al Paris FC, infatti, l'ala ha voluto riflettere sulla possibilità di tornare di fronte a un'offerta importante. Ed è ciò che è successo: Koleosho è ufficialmente un nuovo calciatore del club parigino, che lo ha annunciato in questi istanti sui propri canali social. Il classe 2004 raggiunge così gli ex Fiorentina Ikoné e Maxime Lopez.

Torna al Paris FC

Ecco l'ufficialità pubblicata su Instagram: