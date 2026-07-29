La Gazzetta dello Sport: Sprint Fiorentina, tutto su Koleosho
Due gli articoli sulla Fiorentina che troviamo quest’oggi su La Gazzetta dello Sport.
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Il titolo del pezzo principale è: “Sprint Fiorentina Tutto su Koleosho”. E ancora: “Un esterno per Grosso L’azzurro è il preferito”. Sommario: “Luca si allena sempre con il Burnley e piace anche al Park. La Viola però insiste: è il profilo ideale per il tecnico. In alternativa Cancellieri o Solomon”.
Kean
Sulla squadra: “Kean migliora torna con il Real”.
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