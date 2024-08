Il Bologna ne prende quattro dal Bochum e Italiano si preoccupa: "Dobbiamo ancora trovare la condizione, ma il campionato sta per cominciare"

Se è vero che il calcio d'agosto solitamente non fa testo, è vero anche che l'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano e il suo Bologna non hanno fatto una bella figura nel triangolare amichevole giocato ieri. Vittoria 1-0 contro il Sudtirol, ma a fare rumore è stata la sconfitta per 4-0 incassata dal Bochum.

L'analisi di Italiano

Così Vincenzo Italiano a margine del torneo: “Molti giocatori sono appena arrivati, dobbiamo crescere ma dobbiamo farlo in fretta perché il campionato sta per cominciare. Contro il Bochum ci abbiamo messo troppo a entrare in partita subendo subito due gol, poi siamo cresciuti ma non è ancora sufficiente”.

“Dobbiamo alzare il ritmo e l'intensità - ha aggiunto Italiano - contro il Sudtirol abbiamo concesso poco ma serve più velocità nel fraseggio. Specialmente i nuovi acquisti devono assolutamente migliorare la condizione”.