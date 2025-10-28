La Fiorentina cambia e nemmeno poco a San Siro: Comuzzo ritorna in ballo, chance Ndour e una sorpresa sulle fasce

Abbiamo appena archiviato la partita che la Fiorentina ha giocato contro il Bologna ed è già tempo di pensare a quella con l'Inter che incombe.

Secondo quanto scritto stamani da La Nazione, Pioli sta valutando di operare più di un cambio per questa partita. I principali indiziati ad andare in panchina sono almeno un difensore (Pablo Mari), due centrocampisti (Fagioli e Mandragora) e uno dei due esterni (Gosens, ma anche Dodo non sta del tutto convincendo).

Difesa

L'ex Monza arriva arriva da sei gare giocate dall'inizio di fila e da un grave errore commesso contro il Bologna e Pioli è convinto di aver recuperato del tutto fisicamente Comuzzo, quindi potrebbe essere riproposto lui con Pongracic e Ranieri.

Centrocampo

In linea mediana, la prova di Fagioli col Bologna è stata giudicata molto deludente e dovrebbe partite dalla panchina lasciando spazio a Ndour. Stesso discorso per Mandragora, in questo caso si prepara Sohm.

Fasce e attacco

Discorso fasce: l'impatto di Fortini domenica è stato apprezzato e non poco e non è escluso che il 2006 possa avere una chance al posto di Gosens, apparso in difficoltà. Infine davanti dovrebbe essere riproposta la coppia formata da Gudmundsson e Kean.