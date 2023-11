Repubblica: Declino Amrabat, com'è amara la Premier

In prima pagina nell'edizione di Firenze de La Repubblica, leggiamo questo titolo sul restyling dello stadio: “Nessun trasloco, capienza ridotta Piano Viola per restare al Franchi”.

Pagina 7

Approfondito il tema della prima: “Niente trasloco per i lavori al Franchi Il piano Fiorentina”. Sottotitolo: “Ritorna l’ipotesi di disputare le partite con una capienza ridotta durante i lavori. E la società punta a una lunga concessione”.

Pagina 13

Grande spazio per: “Declino Amrabat dal sogno alla panchina com’è amara la Premier”. E ancora: “Nell’ultima partita contro l’Everton il tecnico del Manchester gli ha preferito Kobbie Manoo (18 anni). Se gli inglesi non faranno valere il diritto di riscatto a giugno tornerà a Firenze con contratto in scadenza nel 2026”. In taglio basso: “Emergenza finita in difesa Kayode in campo con il Genk Guccione, allarme sicurezza”.