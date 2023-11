Il piano Fiorentina per i lavori al Franchi: Niente trasloco. Ma c'è bisogno di una deroga

Un piano per far entrare la Fiorentina nell’operazione Franchi, con un project financing. Ma non solo: niente trasloco durante i lavori allo stadio.

Prospettive nuove

Le prospettive riguardanti il Franchi sono radicalmente cambiate nel giro di pochi giorni. Su La Repubblica emerge stamani la possibilità che la squadra viola possa rimanere all'interno del proprio impianto mentre sarà in corso il restyling.

Capienza ridotta

Nelle prime interlocuzioni in corso sull’asse Palazzo Vecchio-Fiorentina-governo il tema è già affiorato. Si tratterebbe di fare un piano di cantierizzazione tale per cui la squadra possa rimanere a giocare con una capienza ridotta, nella fase dei lavori, senza necessità di spostarsi altrove (ad esempio al Padovani).

Una richiesta da fare per la Fiorentina

Per farlo tuttavia c’è un solo modo: spostare il termine del 2026 come fine dei lavori, attualmente previsto dalle regole del Pnc, il piano nazionale complementare che al momento finanzia il Franchi con circa 140 milioni di euro. Si tratta di una richiesta che potrebbe essere la stessa Fiorentina a fare a Roma parlandone con il ministro dello sport Abodi. Una deroga ad hoc per spostare il termine del dicembre 2026 (magari di un anno).