Le giovanili azzurre si tingono sempre più di viola: ben sei calciatori della Fiorentina convocati in Under 15

Continuano le soddisfazioni per i giovani della Fiorentina. E' infatti notizia di queste ora che il ct della Nazionale italiana under 15 Enrico Battisti ha convocato ben sei calciatori viola per il Torneo di Natale che si disputerà a Coverciano dal 20 al 23 novembre.

Pianticelle viola

Si tratta nello specifico dei difensori Pistoni e Febbraro, dei centrocampisti Lazzeri e Musah e degli attaccanti Floro Flores e Mignemi. Il torneo prevederà un quadrangolare tra formazioni composte dagli stessi Azzurrini, uno step di avvicinamento alle convocazioni vere e proprie per i prossimi impegni internazionali dell'Under 15.