Altro che lasciare, Palladino raddoppia e vola già oltre Udine e la Fiesole: sarà sua anche una Fiorentina senza Europa

Avanti a testa bassa, quasi come se niente fosse: Raffaele Palladino è sicuro del proprio lavoro, sia quello svolto nella stagione che ormai sta per chiudersi che di quello che lo attende subito dopo. La fiducia della società, tramutata in prolungamento fino al 2027, gli ha dato forza, tanto che il tecnico campano si è già proiettato oltre alla partita di Udine di domani sera. E oltre anche alla contestazione della Fiesole, che l'ha chiamato in causa una settimana fa.

Al netto dell'amarezza, la sicurezza di Palladino non si è fatta scalfire e anzi l'allenatore parso già pronto a ripartire, riorganizzare, ristudiare la Fiorentina che verrà. Una Fiorentina che sarà sua, anche qualificazione ("difficile") alle coppe europee, scrive La Nazione.