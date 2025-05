Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato così in conferenza stampa: “Quando sono arrivato avevo un solo sistema di gioco, qui ho imparato ad usarne tanti e questo è sicuramente un grande insegnamento. Per la questione dei riscatti, lunedì mi vedrò con la società per parlarne ma la società ha le idee chiare e vuole ripartire da un blocco solido di dieci/dodici giocatori sul quale costruire una squadra più forte".

Su Bove: “Lo devo ringraziare a nome di tutto lo staff, è stato il nostro uomo in più al Viola Park e ovunque siamo andati. Il suo futuro lo deciderà insieme alla società”.

Su Gudmundsson: “Per me la valutazione è positiva, quando ha giocato ha fatto bene ed è stato decisivo. Purtroppo ha avuto degli infortuni e non è riuscito a trovare continuità. Per quanto riguarda la sua posizione, io non gli metto troppi paletti, lui è uno a cui piace venire a prendersi la palla e noi abbiamo cercato di metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio”.

Infine: “Gli errori si commettono, è normale, ma vanno analizzati insieme. Lo farò con la società e lo farò con lo staff, in modo che possiamo crescere in vista della prossima stagione. Fatemi però ringraziare il mio staff, composto da persone eccezionali che lavorano dodici ore al giorno per la Fiorentina. Abbiamo dei grandi obiettivi da raggiungere”.