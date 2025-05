L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato così a due giorni dalla sfida con l'Udinese: “Coi calciatori ho instaurato un rapporto di stima e sincerità, credo di aver dato loro tantissimo sul profilo umano e mi sono davvero affezionato a molti di questi ragazzi. Con tanti di loro c'è un dialogo continuo, ci sono delle confidenze che vanno al di là del calcio e con Kean è successo proprio questo. A volte mi ha fatto arrabbiare, però è un ragazzo genuino e spero che il suo futuro sia felice. Che sia qui o altrove, questa è una decisione che spetta a lui e alla società, ma lui ha bisogno di amore e qui l'ha trovato. Spero che possa fare la scelta giusta”.

Poi ha aggiunto: “Tutte le scelte di mercato sono state condivise con me, poi ci sono stati dei calciatori che hanno avuto più difficoltà di altri ma credo che tutti abbiano dato il loro massimo per la squadra, altrimenti non avremmo fatto tutti questi punti. La nostra vera forza è stata l'unione del gruppo, ho visto spesso giocatori che tiravano su di morale compagni in difficoltà, e questo è molto bello”.

Sul suo futuro: “Io a Firenze sto bene e sento la fiducia della squadra e della società, il mio obiettivo è fare bene qui. Questa stagione è stata piena di cose positive, è stata di crescita per tanti, da De Gea a Comuzzo, passando per Ranieri, Mandragora, Gosens e Dodo senza ovviamente contare Kean. A me questa stagione ha lasciato tanto, invito i tifosi a credere nel percorso che stiamo facendo insieme. Il rinnovo mi fa un enorme piacere e mi responsabilizza per il futuro".