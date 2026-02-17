Proc. Bove: "La Fiorentina lo avrebbe riscattato anche se piaceva al Napoli. Commisso e i fiorentini sono stati spettacolari"
Il procuratore di Edoardo Bove, Diego Tavano, dopo il ritorno in campo dell'ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato con Fanpage.
Il ritorno in campo
“È stato il giorno della rinascita - ha detto Tavano dopo averlo rivisto in campo col Watford - Perché sono 440 giorni, ma sono stati lunghi. Forse rappresentano un anno e due mesi, però per noi sono sembrati molti di più, molti di più. È stato un saliscendi sulle montagne russe, una serie di emozioni difficili da descrivere”.
L'affetto della Fiorentina e di Firenze
E poi: “La Fiorentina e i fiorentini sono stati spettacolari. Parlo sia del pubblico sia della dirigenza dell’epoca e del presidente Commisso: una vicinanza impressionante. Anche i tifosi della Roma spettacolari. Lo hanno amato e lo amano tuttora".
“Si andava per il riscatto della Fiorentina”
Poco prima del malore avuto in campo contro l'Inter si stava creando una situazione particolare: "Al Napoli è sempre piaciuto. Ma ormai si andava per il riscatto definitivo da parte della Fiorentina".
E infine Tavano ha detto: “Non dimenticherò mai l’abbraccio dopo Fiorentina-Roma, quando segnò e non esultò per rispetto. Fu un abbraccio che diceva: “Avevamo ragione noi”. E poi quest’ultimo episodio in tribuna (col Watford) quando mi ha portato la maglia: è stata la sua rinascita".