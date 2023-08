Repubblica: Ultimo miglio per la cessione di Amrabat

In prima pagina su La Repubblica in taglio basso si legge il titolo sulla Fiorentina in vista della partita di stasera contro il Rapid Vienna: "Alzare il ritmo ed evitare follie. Italiano detta le regole per battere il Rapid".

All'interno, a pagina 12, ancora: "Testa e niente follie. Il verbo di Italiano per battere il Rapid" e a pagina 13: "All’ultimo miglio la trattativa per Amrabat Arrivate due offerte".

https://www.fiorentinanews.com/news/487851986438/jovic-attende-le-ultime-ore-per-l-addio-su-kokorin-c-e-calma-piatta-ma-il-russo-vorrebbe-rimanere-a-firenze