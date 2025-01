Rilancio Pongracic, stavolta il croato ha una possibilità. Folorunsho riconferma: sì, ma che in ruolo?

Passano i giorni e purtroppo non arrivano buone notizie relative a Danilo Cataldi. Lo si è rivisto correre sul campo, ma ha svolto un'altra seduta differenziata e a questo punto rischia di dover saltare la terza partita di fila.

Pongracic o Comuzzo?

Qualche possibilità di giocare ce l'ha Marin Pongracic e sarebbe una notizia questa, perché è stato titolare in campionato alla prima giornata contro il Parma (tra l'altro venne anche espulso) e poi stop. Dovesse essere mandato in campo a fargli posto sarebbe Pietro Comuzzo.

Un ruolo per Folorunsho

Va per la riconferma invece Michael Folorunsho, anche se c'è da capire se sarà impiegato come esterno sinistro o come mediano a centrocampo.