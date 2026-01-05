A poche ore dalla partita contro la Fiorentina, la Lazio cede ufficialmente il suo attaccante migliore

Adesso è anche ufficiale: il Taty Castellanos è un nuovo giocatore del West Ham. La Lazio si priva del suo attaccante migliore, che non era stato convocato contro il Napoli ieri.

Pensiero viola?

Le voci recenti di mercato parlavano di un interessamento per lui anche da parte della Fiorentina, ma la cifra per cui è passato al West Ham era francamente irraggiungibile per i viola: 30 milioni di euro.

Emergenza totale

E' emergenza completa per i biancocelesti in vista della partita di mercoledì contro la Fiorentina, soprattutto in attacco. Dia è in Coppa d'Africa e Noslin sarà squalificato.