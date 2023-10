Bonaventura: "Voglio fare bene con la Fiorentina. Andare all'Europeo? Non è lontano, perché no? Italiano mi chiede..."

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina e della Nazionale, ha parlato alla RAI del suo ritorno in azzurro con gol: "È stata un'emozione grande. Quando si gioca in Italia, fare gol in azzurro è una cosa speciale. Oggi abbiamo in contrato una squadra chiusa, era importante sbloccare e sono felice di questo. Il mio ritorno? Ci ho sempre sperato, anche se più passava il tempo e meno chance avevo. Ora sto giocando bene con il club e spero di dare una mano".

E ancora: "Quando ho iniziato a giocare, il centrocampista era molto diverso. Eravamo più attendisti, ora si pressa di più e sul piano tecnico bisogna alzare il livello e giocare in avanti. Sono fortunato, perché Italiano ci chiede più o meno le stesse cose. Il mio obiettivo è fare bene con la Fiorentina e, se vengo chiamato, dare una mano qui. L'Europeo non è lontano e, se farò bene con club, perché no. Ringrazio il mister per questa possibilità, ci ha fatto capire che chi fa bene viene in Nazionale. Mi sento bene, voglio mantenere questo livello ed essere a disposizione della Nazionale".