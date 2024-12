Si è appena conclusa la seconda partita di questo sabato di Serie A: a Torino match scoppiettante tra Juventus e Bologna, terminato ….. Allo Juventus Stadium passano in vantaggio gli ospiti, con una gran botta sul primo palo di Ndoye, che porta i rossoblù in vantaggio al 30simo. Nel secondo tempo bastano 7 minuti agli uomini di Italiano: Castro smarca Pobega con un tacco delizioso, e l'ex Milan insacca il 2-0 a tu per tu con Perin. Accorcia le distanze Koopmeiners, alla sua prima marcatura stagionale, al 62simo: trova poi un eurogol Mbangula, al 92simo, che batte Skorupski.

Juventus che quindi riacciuffa il gruppetto di testa allo scadere della partita, rimanendo comunque a -1 dalla Fiorentina, pur se con due partite in più. Il Bologna aggancia il Milan a quota 22, appaiate al settimo posto.

da aggiornareLa NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 34, Napoli 32, Inter* 31, Fiorentina* 28, Lazio 28, Juventus 26, Milan* 22, Bologna* 21, Udinese 17, Empoli 16, Torino 16, Parma 15, Genoa 15, Cagliari 14, Roma 13, Lecce 13, Verona 12, Como 11, Monza 10, Venezia 8. * = una partita da recuperare.