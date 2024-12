Ecco i convocati della Fiorentina per la sfida di domani col Cagliari: out un difensore per una contusione alla coscia

Sono appena usciti i nomi dei convocati della Fiorentina per la partita contro il Cagliari di domani: nessuna sorpresa per quanto riguarda le scelte di Palladino. Out per infortunio Pongracic, che continua la sua stagione travagliata: come annunciato dal mister in conferenza, il difensore croato ha rimediato una contusione alla parte alta della coscia e non ci sarà contro i sardi.

Confermato invece Gudmundsson, che dovrebbe racimolare altri importanti minuti per il suo pieno recupero, e il rientro di Mandragora, squalificato in Coppa Italia.

L'elenco completo (foto Acf Fiorentina)