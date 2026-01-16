UFFICIALE: Viti si rilancia in Serie B dopo l'esperienza alla Fiorentina

Quella di Mattia Viti con la maglia della sua Fiorentina, squadra per cui ha sempre fatto il tifo, non è stata un'esperienza indimenticabile. Il difensore ha trovato pochissimo spazio e non ha brillato nelle prestazioni.

Viti, dopo la Fiorentina una nuova avventura

Questi mesi poco convincenti hanno fatto sì che il club viola interrompesse anticipatamente il prestito, con il centrale che ha fatto ritorno a Nizza. Ma solo metaforicamente, per poi trovare una nuova casa in prestito per sei mesi.

Tentativo di rilancio dalla Serie B

Viti è un nuovo giocatore della Sampdoria, a titolo temporaneo. Il contratto è stato ufficialmente depositato e il trasferimento è stato ufficializzato dalla Lega Serie B: l'ex Fiorentina ora vestirà blucerchiato, almeno fino al termine della stagione, come Tommaso Martinelli.