Palladino: "Auguro tutto il bene alla Fiorentina, ho abbracciato i ragazzi, sono venuti qui a giocarsela con coraggio e qualità"

Le parole dell'ex tecnico viola Raffaele Palladino, oggi tecnico dell'Atalanta, arrivano anche a Dazn:

"Abbiamo toccato un po’ tutte le corde, quando c’è un cambio di allenatore l’umore è giù perché i ragazzi erano i primi ad essere dispiaciuti. Abbiamo messo tutto quello che c’era da mettere, li ho visti tutti coinvolti, fanno quello che viene proposto e recepiscono subito. E’ bastato davvero poco per ottenere degli ottimi risultati, siamo molto contenti e soddisfatti. Voglio ringraziare la curva che ci ha accolti con grande entusiasmo.

Abbiamo dei valori incredibili davanti e dobbiamo sfruttarli, abbiamo affrontato una Fiorentina viva e forte, nonostante le difficoltà ma davanti stiamo facendo un grande lavoro. Come dico sempre, si attacca insieme e si difende insieme.

Cosa ho detto ai miei ex giocatori? Toccate il mio cuore perché quei ragazzi hanno dato tutto per me, per la maggior parte sono gli stessi. Al fischio finale mi sono sentito di andare ad abbracciarli uno a uno e stringerli forte. Gli ho detto che sono forti e non devono mollare, hanno grandi valori umani e tecnici. Faccio i complimenti a mister Vanoli perché sono venuti qui a giocarsela con coraggio, tante volte ci hanno messo anche in difficoltà e quindi gli auguro tutto il bene. Auguro tutto il bene alla Fiorentina, l’anno scorso è stato molto importante per me".