Fatta per Harrison: la Fiorentina ha chiuso per il suo terzo rinforzo, atteso a breve a Firenze

Sembrava tutto fatto già ieri per il terzo acquisto del mercato invernale della Fiorentina, Jack Harrison. Poi la pista si era raffreddata per alcune condizioni imposte dal Leeds United, ma adesso si è tutto sbloccato e la fiducia è prevalsa.

Ecco Harrison: tutto fatto per l’acquisto

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è tutto fatto per l’arrivo di Harrison dal Leeds United alla Fiorentina. L’esterno inglese arriva a Firenze in prestito con diritto di riscatto, nessuna condizione prevede l’obbligo.

Arriva domani a Firenze

Dopo Brescianini e Solomon, dunque, ecco il terzo acquisto di questa sessione di gennaio. Harrison è atteso a Firenze nelle prossime ore, arriverà domani.