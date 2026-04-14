De Grandis: "La Fiorentina contro la Lazio mi è sembrata pochissima roba. Sarri lo vedrei bene a Firenze"

Il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis ha parlato dopo la partita della Lazio contro la Fiorentina a Radio Laziale.

Sul match del Franchi

"Io non so se quello della Lazio sia un ridimensionamento voluto, ma è un pianto assoluto. La mancanza di qualità è clamorosa e fa scopa con un gioco di palleggio che se non hai qualità diventa difficoltoso. A volte quando non hai la qualità devi semplificare il gioco. Ieri entra Ratkov e su cross di Tavares stacca di testa. Il tic e toc diventa complicato. Ieri la Fiorentina mi è sembrata veramente pochissima roba, ma la Lazio ha fatto poco lo stesso”.

Sul futuro di Sarri

“Io le parole di Sarri dopo la partita ho interpretate così: ‘Facciano quello che vogliono, tanto decidono loro, se vogliono che vada via facciano una transazione e mi diano una buonuscita. Non sarò io a favorirgli il compito accordandomi con un’altra società’. Non ci sono punti di contatto nelle vedute tra Sarri e la società. La barca va senza che nessuno remi. Io non lo vedrei bene al Milan. Ha già fatto un cambio con Allegri a Torino con la Juve ed è stato traumatico, nonostante lo Scudetto vinto. Sono troppo diversi per filosofia di gioco e per modo di essere. Io lo vedrei meglio al Napoli, dove ha fatto le cose migliori della sua carriera, e alla Fiorentina“.