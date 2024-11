In casa Fiorentina si inizia a guardare al mercato invernale, soprattutto per l'attacco. Ne parla anche il giornalista Alessandro Bocci, a Radio Bruno Toscana: “La priorità del mercato di gennaio è un vice-Kean, per quanto sia interessate rinforzare anche il lato sinistro dell’attacco. Ma serve un singolo capace di dare un qualcosa in più rispetto a Kouame, giocatore prezioso ma forse più utile sulla sinistra”.

“Djuric non l'ideale, ma è una riserva che farebbe al caso della squadra senza mugugni”

Su Djuric: “Per la Fiorentina è chiaramente da panchina, senza nulla togliergli. Secondo me sarebbe contento di fare la riserva qui e alla squadra può servire, è pronto e non avanzerebbe mugugni. Attacca il primo palo ed è molto forte di testa, ma onestamente se potessi vorrei investire su un giovane pronto a mettersi in discussione. So che Lucca è un po’ utopico, ma sarebbe il mio ideale. In ogni caso, tutto sommato Djuric farebbe al caso di Palladino”.

“Urgono riflessioni a centrocampo. Quarta alto…”

Sul centrocampo: “Siamo sul filo. Anche qui servirebbe sapere quanto va avanti la Fiorentina nelle competizioni… Sul lungo, c’è il rischio di averne troppi con un intervento in più sul mercato. Finora la Fiorentina si è arrabattata con cinque uomini, un altro infortunio però metterebbe Palladino in grave difficoltà. Quarta alto? Non so, in difesa con questo ciclo tecnico non ce lo vedo. Sarebbe più funzionale in sistemi dove la difesa è concentrata nella costruzione. Tutto, comunque, ruoterà intorno al recupero di Pongracic”.