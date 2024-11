Diversi nomi sul taccuino viola per il vice Kean: da Djuric a Petagna, ma c'è anche un ex Fiorentina. E a centrocampo...

La Repubblica edizione Firenze mette la lente d'ingrandimento su quelli che potrebbero essere gli innesti viola in un sempre più vicino mercato invernale. L'attenzione è rivolta certamente al vice Kean, con la società viola che vuole studiare un colpo in attacco.

Tra i nomi più caldi c'è quello di Milan Djuric del Monza, col contratto in scadenza il prossimo giugno. Caratteristiche congrue anche quelle che portano ad Andrea Petagna, sempre del Monza. Molto complicato il ritorno in viola di Giovanni Simeone, attualmente secondo di Lukaku a Napoli. Per Cristian Shpendi il discorso potrebbe essere rimandato all'estate, almeno quello del suo arrivo (LEGGI QUI).

La Fiorentina, secondo il quotidiano, starebbe pensando anche a un colpo a centrocampo.