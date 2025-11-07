Si è svolta in questi minuti la conferenza stampa di presentazione di Daniele De Rossi, nuovo allenatore del Genoa che comincerà la sua avventura (seppur in tribuna causa squalifica) proprio domenica contro la Fiorentina: “Sono onorato di essere qui, ma anche consapevole della situazione. Adatterò le mie idee al materiale tecnico che ho a disposizione. Ho fretta di fare punti, ma se avessi potuto scegliere la Fiorentina sarebbe stata l'ultima squadra che avrei voluto affrontare. Ha calciatori che possono tirare fuori la giornata positiva anche in un momento difficile, però confido nei miei ragazzi e in uno stadio pieno che possa spingere. La condizione fisica della mia squadra è eccezionale, sono fiducioso per il futuro”.

Poi ha aggiunto: "Guardando le partite del Genoa, non c'è stata nessuna squadra che l'ha schiacciato finora. Non entro nel merito del lavoro di Vieira, ma adesso dobbiamo sistemare le cose più importanti che finora sono mancate. Ad esempio i calci piazzati, che hanno messo in difficoltà e penalizzato la squadra in queste prime dieci giornate.