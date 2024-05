L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Baiano è intervenuto a Radio Marte per parlare della prossima sfida contro il Napoli e della situazione in casa viola: “Molto dipenderà dagli azzurri, ma dipende dalla voglia della squadra. Se si vedrà ancora un gruppo spento e senz'anima, allora non ci sarà davvero partita”.

“Il Napoli può prendere una brutta scoppola”

E aggiunge: “Il Napoli potrebbe arrivare a Firenze con il cervello già in vacanza, in quel caso potrebbe prendere una brutta scoppola. La Fiorentina crede nella Conference, anche tramite classifica in campionato, sicuramente farà una partita vera. Staccare il Napoli in classifica e prendersi tre punti non sarebbe poco”.