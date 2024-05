Amoruso: "La Fiorentina si allena per la finale di Atene tramite il campionato. Napoli molto svagato, non so quanto voglia andare in Conference"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare della prossima avversaria della Viola, il Napoli: “Il problema è a monte, non il giudizio a Calzona. La squadra corre poco e male, tutt'altra cosa rispetto agli anni scorsi. Vedo un gruppo molto svagato, non so quanto ci tenga ad andare in Conference. Non dico che la società voglia evitarla, ma il campionato sarà l'obiettivo principale e i giocatori sembrano avere la testa all'estate”.

“Fiorentina? Campionato allenamento per la finale”

Sulla Fiorentina: “Vuole arrivare al meglio alla finale di Atene. Diciamo che è come se si stesse allenando per la Conference attraverso il campionato. Le scelte di formazione, a tal proposito, possono essere più variegate e competitive del solito. Ci sta che Italiano segua questa strada”.