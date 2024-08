Valcareggi: "Gonzalez deve andare via, che ci sta a fare qui? Per 35 milioni lo porto via in collo io. E ora la Fiorentina deve arrivare quinta"

Con l'arrivo di Gudmundsson alla Fiorentina, si prefigura la cessione di Gonzalez. Una separazione quella con l'argentino che non preoccupa minimamente il procuratore e tifoso viola, Furio Valcareggi.

“Gonzalez deve andare via, che ci sta fare qui? - ha detto Valcareggi a Lady Radio - Per 35 milioni lo porto via in collo, è il nostro tesoro. Del resto se uno ha bisogno di denaro cosa fa? Vende l'argenteria. Dalla sua parte abbiamo già rimediato (con Gudmundsson ndr) e poi prendiamo un altro bel giocatore a centrocampo o in attacco”.

Valcareggi ha aggiunto: “A questo punto noi dobbiamo arrivare quinti, abbiamo un potenziale di quasi sessanta gol con tutti e con Palladino dovranno aggredire la porta”.