Il Lecce di Corvino riparte da Di Francesco. Nel suo staff c'è anche un'ex conoscenza della Fiorentina

Quest’oggi il Lecce di Pantaleo Corvino ha annunciato chi nella prossima stagione siederà sulla panchina dei salentini. Dallo scorso 10 giugno, data del divorzio da Marco Giampaolo, il dt giallorosso ha lavorato per chiudere con il tecnico del futuro riuscendo a convincere un allenatore in passato accostato anche alla Fiorentina di Rocco Commisso.

Nonostante la retrocessione con il Venezia, Di Francesco riparte subito da Lecce

Stiamo parlando dell’ex allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco, che in mattinata, dopo la stagione culminata con la retrocessione in Serie B, si è liberato dal club lagunare per sposare il progetto del Lecce. Nel suo staff ci sarà anche un ex collaboratore tecnico della prima stagione Fiorentina di Vincenzo Montella: parliamo di Nicola Caccia, che ai tempi di Firenze fece cronaca per le tattiche sui calci piazzati. Nello staff anche l’ex centrocampista dell’Udinese Giampiero Pinzi.

Per il tecnico pronto un contratto fino al 2026

Questo il comunicato apparso nel pomeriggio sul sito ufficiale del club:

"L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della Prima Squadra è stata affidata a mister Eusebio Di Francesco. Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza. Formeranno lo staff tecnico a disposizione di mister Di Francesco:

Allenatore in seconda: Fabrizio Del Rosso

Collaboratore Tecnico: Giampiero Pinzi

Collaboratore Tecnico: Nicola Caccia

Preparatore Atletico: Massimo Neri

Preparatore Atletico: Andrea Disderi

Preparatore Atletico Recupero Infortunati: Michele Saccucci

Preparatori dei Portieri: Lello Senatore

Preparatori dei Portieri: Luigi Sassanelli

Match Analyst: Stefano Romano”.