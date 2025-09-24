Helguera: "La Fiorentina si è garantita la recompra per Amatucci. Qui lui ha trovato il posto ideale per esprimersi"

Se c'è un giocatore che la Fiorentina ha prestato ad altre squadre che sta veramente convincendo, questi è sicuramente Lorenzo Amatucci.

“Abbiamo un diritto di riscatto, ma la Fiorentina ha la recompra”

Il centrocampista ha conquistato tutti al Las Palmas, compreso chi ha creduto fortemente in lui, ovvero il direttore sportivo del club (nonché ex viola), Luis Helguera: “Abbiamo un'opzione di acquisto per Amatucci, ma c'è anche la recompra da parte dalla Fiorentina. È un nazionale Under 21 e il club gigliato si è riservato il diritto di riacquistare il giocatore. Al Las Palmas ha trovato il suo posto, un contesto adatto alle sue qualità, ma può fare ancora meglio”.

“In Spagna la sua carriera può essere migliore”

E poi: “È un ragazzo piccolo, dinamico ma con poca presenza fisica. Il calcio italiano è un'altra storia. Non so se l'Italia sia il contesto giusto per sviluppare appieno le sue qualità. Il profilo del ‘numero sei’ in Italia è completamente diverso. Qui in Spagna, la sua carriera può essere molto diversa da quella che potrebbe essere in altri paesi”.