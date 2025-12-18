Una vera rivoluzione: via dalla Fiorentina sette giocatori, dentro un nuovo direttore sportivo
Cristiano Giuntoli
Una vera e propria rivoluzione. E' quella che attende la Fiorentina nel prossimo mercato invernale. Questo è quello che scrive stamani in merito La Repubblica.
Sette cessioni
Secondo il quotidiano, sono previste sette cessioni a gennaio: andranno via con ogni probabilità Gudmundsson, Dzeko e Ndour. E non solo loro.
Nuovo direttore sportivo
Ma la rivoluzione andrà a cambiare anche la dirigenza della squadra: per la fonte citata, i viola vogliono un nuovo direttore sportivo e sono in pressing su Giuntoli.
