Una vera rivoluzione: via dalla Fiorentina sette giocatori, dentro un nuovo direttore sportivo

Una vera e propria rivoluzione. E' quella che attende la Fiorentina nel prossimo mercato invernale. Questo è quello che scrive stamani in merito La Repubblica.

Sette cessioni

Secondo il quotidiano, sono previste sette cessioni a gennaio: andranno via con ogni probabilità Gudmundsson, Dzeko e Ndour. E non solo loro.

Nuovo direttore sportivo

Ma la rivoluzione andrà a cambiare anche la dirigenza della squadra: per la fonte citata, i viola vogliono un nuovo direttore sportivo e sono in pressing su Giuntoli.