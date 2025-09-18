Jeda: "Come si può criticare Pioli dopo nemmeno dieci giornate? La Fiorentina sarà protagonista di questo campionato"

L'ex attaccante del Cagliari, Lecce e Vicenza, Jedaias Capucho Neves, meglio conosciuto da tutti come Jeda, ha trovato il modo di analizzare questa partenza in campionato della Fiorentina, in un'intervista rilasciata a News.Superscommesse.it.

“Aspettiamo prima di criticare”

“Nella Fiorentina ci sono stati tanti cambiamenti e quindi bisogna dare tempo all’allenatore di conoscere lui la squadra e poi di amalgamare i vari calciatori a sua disposizione - ha detto - Aspettiamo 7-8, anche 10 giornate e cominceremo a capire meglio se i soldi sono stati spesi più o meno bene”.

“Fiorentina protagonista”

E poi ha aggiunto: “Dal mio punto di vista, la Fiorentina sarà protagonista in questo Campionato, di certo non nella lotta scudetto, bensì per le posizioni europee subito dietro. D’altronde ha tutto per fare bene: ha speso, ha un allenatore di grandissima esperienza e può fare un cammino importante”.