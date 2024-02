Sull'edizione locale di Repubblica, spazio viola in prima pagina: "Commisso difende Italiano e attacca il Comune sul Franchi'". A pagina 5 in taglio alto: 'Dove troveranno i soldi per il Franchi? Guerra di nervi tra Fiorentina e Comune". A pagina 12: "La telefonata di Rocco: "Ho fiducia in Italiano, i conti si fanno alla fine".