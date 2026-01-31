Da Rocco a Joseph: filo sul Franchi ininterrotto e Fiorentina ancora in partita. Il Prato prova il 'sorpasso'

La partita che ancora interessa alla famiglia Commisso è quella sul Franchi, cruciale sotto tanti aspetti per il futuro della Fiorentina. Così come preannunciato dal Dg Ferrari prima della fine del 2025, la società viola è ancora interessata all'affare e lo stesso concetto l'ha ribadito ieri il neo presidente Joseph Commisso. Sul tavolo ci sono le ipotesi di partecipazione al project financing per il secondo lotto di lavori, ancora scoperto.

Le interazioni sono andate e stanno andando avanti da diversi mesi ormai, con la sindaca Funaro a tessere i fili per coinvolgere la Fiorentina. Nel frattempo, alle porte di Firenze, anche il Prato sta sognando e progettando un nuovo stadio: impresa molto meno complessa e ridotta di dimensioni. La nuova proprietaria Asmaa Gacem è al lavoro per una duplice via: l'allargamento del Lungobisenzio a 5.500 posti oppure la ristrutturazione completa, con 15.000 posti e una copertura integrale dell'impianto. In entrambi i casi, operazioni che non si allungherebbero oltre l'anno e mezzo.