Un nuovo, incredibile, recupero da record

Il 25 aprile era in sala operatoria a Santa Maria Nuova per un intervento di appendicectomia laparascopica…e 13 giorni dopo lo ritroveremo in campo in una semifinale di Conference League che la Fiorentina giocherà contro il Betis Siviglia.

Cordeiro Dos Santos Domilson, Dodô ha voluto scrivere un'altra pagina importante alla voce recuperi clamorosi.

La seconda della sua carriera dopo quella ‘cortissima’ a seguito di un intervento al legamento crociato del ginocchio. Quattro mesi per essere in campo allora, ovvero in pratica due mesi in meno rispetto ad un normale giocatore. Questo eclettico esterno brasiliano ci sta abituando ormai alle sorprese che, fortunatamente, sono sempre positive.