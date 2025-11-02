Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lecce: sorpresa Dzeko mentre Mandragora e Gudmundsson pagano San Siro
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Scelte ufficiali per Stefano Pioli in vista di Fiorentina-Lecce, in programma alle 15 e il tecnico viola torna ad affidarsi al doppio centravanti, con Kean e il rispolverato Dzeko.
Esclusi
Fuori dunque Gudmundsson e fuori anche Mandragora a centrocampo, con il rientro di Fagioli. Sulla sinistra tocca a Fortini mentre nei tre centrali c'è ancora Comuzzo, a scapito di Pablo Marì.
Le formazioni ufficiali
FIORENTINA: De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Dzeko, Kean.
LECCE: Falcone; Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo, Danilo Veiga, Berisha, Ramadani, Coulibaly, Banda, Stulic, Morente.
