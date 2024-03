La Fiorentina ci prova, Boquete la più propositiva ma il muro bianconero regge. Più Viola che Juve alla fine del primo tempo

Da poco terminato il primo tempo di Fiorentina-Juventus, gara di andata delle semifinali di Coppa Italia Femminile. L'incontro del Viola Park, al seguito di quasi un migliaio di tifosi gigliati e juventini, è stato per ora ricco di emozioni e occasioni da gol. Sia da una parte che dall'altra.

Si vede che entrambe le squadre vogliono sistemare i conti già in questi primi novanta minuti, specialmente le Viola, che avranno poi il match decisivo in Piemonte. Boquete e Longo sono state le più pericolose con una conclusione della spagnola che è uscita di pochissimo a fil di palo e una della numero 7 che ha sprecato un tiro in corsa dagli sviluppi di una ripartenza.

Da segnalare comunque anche le occasioni per le bianconere, che hanno impegnato più di una volta Baldi. La sostituta di Schroffenegger però si è fatta trovare pronta. Primo tempo che si è chiuso dunque sullo 0-0, ma la partita è viva e potrebbe regalarci una rete da un momento all'altro. Forza Viola!