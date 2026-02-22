La sconfitta contro la Fiorentina si è fatta sentire: Jagiellonia infilato da un ex viola e bloccato in casa

Evidentemente lo Jagiellonia non si è ancora ripreso dalla scoppola rimediata dalla Fiorentina in Conference League. La formazione polacca, che resta sempre in testa alla classifica nel proprio campionato, è stata fermata in casa propria, dal Radomski (1-1 il risultato finale), compagine di metà classifica.

La firma di Wolski

E ad infilare lo Jagiellonia ci ha pensato proprio un ex giocatore della Fiorentina, ovvero Rafal Wolski, che ha portato in vantaggio i suoi al 55'. Pareggio giallorosso al 64' siglato da Jesus Imaz.

Espulsione nel finale

Nel finale gli ospiti sono rimasti in dieci a causa dell'espulsione di Michał Kaput all'86', ma la squadra allenata da Adrian Siemieniec non ne ha saputo approfittare per portare a casa i tre punti.