Da promesso sposo della Juventus a obiettivo primario della Fiorentina. Zirkzee ribalta un copione già visto troppe volte

Sembrava destinato alla Juventus, ma Joshua Zirkzee ha cambiato decisamente strada. L’attaccante del Manchester United, promesso sposo bianconero da oltre un mese, era legato da un’intesa di massima con la Juventus, ma il mancato sblocco dell’affare Jonathan David ha frenato la società bianconera.

No ai bianconeri

Ne ha approfittato la Fiorentina, alla ricerca dell’erede di Moise Kean. Fabio Paratici ha accelerato nelle ultime ore trovando anche l’apertura di Zirkzee, che ha deciso di chiudere la porta alla Juventus!

Il retroscena

La Nazione in edicola questa mattina ricostruisce ciò che è successo fra i procuratori del calciatori e il club di Torino. Dopo un nuovo contatto tra il suo entourage e la Juventus, l’agente ha comunicato ai bianconeri l’interesse viola. La Juventus, impossibilitata a procedere senza prima cedere David, ha di fatto liberato Zirkzee dagli impegni presi nelle scorse settimane. Rotto il patto con la Juve, l’olandese ha scelto Firenze.