Prima di giocare ad Old Trafford (sabato 9 agosto) contro il Manchester United, la Fiorentina sarà impegnata in un'altra amichevole in terra inglese.

L'appuntamento

Domenica 3 agosto i viola faranno visita al Leicester che è passata in poco tempo dai fasti dell'era Ranieri (con la vittoria anche di uno storico scudetto e l'appellativo di ‘squadra dei miracoli’) alla recente retrocessione in Championship (la Serie B inglese).

I prezzi

Resi noti i prezzi dei biglietti (espressi in sterline) che prevedono sconti per alcuni categorie e per gli abbonati stagionali al Leicester (ovviamente in questo caso però non ci riguardano).