Nonostante una strepitosa Janogy la Fiorentina manca il sorpasso sulla Juventus

Pochi minuti fa è terminata la Sfida tra Juventus e Fiorentina Femminile, valida per il posticipo della 14esima giornata di Serie A Femminile. Dopo novanta minuti di buon calcio, alla fine la partita tesina in pareggio: il risultato finale è 2-2 .

Pensare che per larghi tratti la partita è stata in pugno della Fiorentina. A mettere in discesa la sfida per le ragazze gigliate ci pensa la neo arrivata Madelen Janogy, autrice di una doppietta: prima la rete che ha sbloccato il risultato al 19', poi il raddoppio al 32'. La grande prestazione è stata resa però vana dalla rete nel primo tempo di Grosso, che ha agguantato il momentaneo pareggio al 26', e dalla rete di Echegini al 74'.

Con il pareggio di questa sera la Fiorentina non centra il sorpasso, restando al terzo posto a quota 32 dietro la Juventus (34) e la capolista Roma a 39.