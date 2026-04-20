Chiarugi: "Ma cosa ha Kean? Serve che facciano chiarezza i medici, non lui o l'allenatore. Harrison? Non ha reso come atteso"

L'ex calciatore e allenatore della Fiorentina Luciano Chiarugi ha parlato della squadra viola a Radio Bruno, intervenendo su vari temi di casa gigliata.

Le parole di Chiarugi

“A Lecce è importante non perdere, altrimenti peggiori le cose. Vediamo se la squadra riesce a non soffrire come ha fatto sempre quest'anno. Harrison? Ha fatto vedere buona tecnica, ma non ha reso come ci si aspettava. Solomon, invece, nonostante l'infortunio ha dimostrato di essere un buon calciatore”.

Su Kean

“C'è da capire cosa ha Kean. Non vorrei pensi già al mercato. Serve chiarezza sulle sue condizioni, devono essere i medici a parlare non lui o l'allenatore. In Nazionale è andato e ha fatto bene, non si capisce”.