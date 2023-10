L'ex allenatore della Fiorentina e della Lazio Delio Rossi ha parlato del match dell'Olimpico a Rai Radio 1, intervenendo sulla gara e concentrandosi sull'errore di Milenkovic. Queste le sue parole: "Nel primo tempo ha giocato meglio la Fiorentina, nella ripresa la squadra di Italiano non ha giocato peggio, ma le migliori occasioni le ha avute la Lazio. Italiano è già al terzo anno di fila a Firenze. Poi qualche giocatore può andar bene e qualche altro male, ma c'è programmazione e progettualità.

L'errore di Milenkovic? Il difensore di oggi deve soprattutto saper difendere, poi se sa anche impostare bene da dietro meglio. Ma la principale qualità di un difensore è l'attenzione. C'è un motivo per cui le grandi squadre alla fine Milenkovic non lo hanno preso: ha qualità indubbie, ma non riesce a mantenere alta l'attenzione nei momenti decisivi. Da allenatore mi sarei arrabbiato anche se quell'errore l'avesse fatto un bambino del settore giovanile, figuriamoci a questi livelli. Non è plausibile, poi era un pallone battezzato, non è stato logico quello che ha fatto".

