Nuovo interesse di mercato? La Fiorentina guarderebbe in casa di una prossima avversaria in Conference League

La situazione della Fiorentina è estremamente complicata, per non dire drammatica. Il mercato di gennaio può porvi rimedio? Pare che il club viola sia già alla ricerca di nuovi interpreti che possano dare una mano al rendimento della squadra.

Fiorentina già attenta sul mercato?

Secondo quanto riportato da Sport.ua, portale ucraino, la Fiorentina sarebbe sulle tracce di Mykola Shaparenko. Centrocampista classe 1998, è da anni una delle colonne portanti di una delle prossime avversarie viola in Conference, ovvero la Dinamo Kiev. Il club viola avrebbe chiesto informazioni ed effettuato un sondaggio sul ragazzo.

Occhio al pilastro di una prossima avversaria in Conference

Nonostante la lunga militanza alla Dinamo, la prossima sessione di mercato preannuncia un cambiamento per Shaparenko. Oltre alla Fiorentina, infatti, ci sono diversi club europei in attesa di conoscere la sua situazione. Si riportano, fra questi, Stoccarda, Galatasaray, Nizza e Olympiacos.