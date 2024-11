Le squadre che hanno concesso piu minuti alle Nazionali? Inter in testa, con Milan e Napoli sul podio. La Fiorentina..

Sabato pomeriggio, alle ore 15 con Hellas Verona-Inter, torna in campo la Serie A dopo la sosta per le nazionali, una sosta che ha sbloccato alcuni calciatori (uno su tutti Kristovic del Lecce, educe da una tripletta col suo Montenegro dopo un lungo digiuno coi salentini) ma anche qualche infortunio (Cabal, Vlahovic e Calhanoglu su tutti). La redazione si SkySport quest’oggi ha voluto però far fare luce su un dato che spesso viene sottovalutato, ma molte volte influisce sulle partite al rientro dalla pausa.

L'Inter vince lo scudetto dei piu utilizzati, la Fiorentina è tra le ultime

Stiamo parlando del minutaggio, che ogni giocatore di Serie A convocato con la propria nazionale ha collezionato in questi ultimi 15 giorni. Inter e Milan i club più ‘spremuti’. I nazionali di Como e Fiorentina invece, che domenica pomeriggio si sfideranno allo Stadio Senigallia, sono tra i meno utiilizzati. Questa la particolare classifica:

1) INTER: 1799 minuti

2) MILAN: 1561 min.

3) NAPOLI: 1536 min.

4) JUVENTUS: 1183 min.

5) PARMA: 1089 min.

6) BOLOGNA: 1045 min.

7) TORINO: 1043 min.

8) ROMA: 957 min.

9) VERONA: 836 min.

10) ATALANTA: 824 min.

11) CAGLIARI: 718 min.

12) LECCE: 709 min.

13) VENEZIA: 696 min.

14) UDINESE: 687 min.

15) LAZIO: 548 min.

16) GENOA: 459 min.

17) EMPOLI: 414 min.

18) FIORENTINA: 360 min.

19) COMO: 175 min.

20) MONZA: 12 min.

Sono 3 i nazionali viola utilizzati, uno solo del Como

Andando nel particolare viene sottolineato come dei 4 convocati del Como, solo Ali Jasim è sceso in campo con la maglia dell’Iran, per ben 175 minuti. Nella Fiorentina di Palladino sono invece da registrare 45 minuti per Kean e Gosens, rispettivamente con l’Italia e la Germania, mentre nelle nazionali minori ci sono da segnalare i 90’ di Kayode con l‘Under 21 e 180’ di Martinelli con l’Under 19