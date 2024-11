Calhanoglu fa tornare il sorriso a Simone Inzaghi: i risultati degli esami scongiurano il peggio. In dubbio per il Verona, ma…

Come riportato nei giorni scorsi il centrocampista dell’Inter, avversaria della prossima partita casalinga della Fiorentina di Raffaele Palladino, Hakan Calhanoglu era uscito acciaccato dal primo impegno con la nazionale Turca, mettendo in dubbio la sua presenza in vista dei prossimi impegni dei nerazzurri. Il giocatore non ha poi preso parte al secondo impegno contro il Montenegro, restando comunque aggregato alla squadra del ct Montella ma già da ieri ha fatto il suo ritorno alla “Pinetina”.

KO con la Turchia, le sue condizioni hanno tenuto Inzaghi con il fiato sospeso

Come riportato questo pomeriggio da SkySport il centrocampista turco, nonostante nei giorni scorsi avesse rassicurato tutti sulle sue condizioni dal ritiro della nazionale, stamani ha svolto gli esami strumentali necessari per chiarire la reale entità del suo infortunio. Secondo quanto trapelato sono state escluse lesioni mentre è stata confermata la leggera elongazione all’adduttore sinistro, notizia che ha fatto tornare il sorriso al tecnico nerazzurro Inzaghi.

Incerta la sua presenza con il Verona, ok con Lipsia e Fiorentina

Viene poi specificato che durante la sessione di allenamento di questo pomeriggio Calhanoglu lavorerà a parte, anche se non è assolutamente escluso che il giocatore possa anche sostenere una parte del lavoro con il gruppo: se così fosse domani potrebbe anche essere convocato e andare in panchina a Verona, per il match di sabato. In caso di esito negativo l’obiettivo sarà comunque quello di rientrare tra i disponibili in vista della sfida di Champions di martedì prossimo contro il Lipsia: per questi motivi contro la Fiorentina la sua presenza è quasi certa, a meno di complicazioni dell’ultimo minuto.