Amoruso: "Ranieri molto abile nelle letture tattiche: ha una caratteristica in comune con Scirea. Anche ieri è stato il migliore in difesa"

Intervenuto su Radio Bruno, l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso si è espresso così sulla prestazione di Ranieri di ieri sera contro il Rapid Vienna: “Ranieri è semplice, concreto e abile nella lettura tattica: ieri sera è stato il migliore della difesa. Non è rapidissimo, ma per come si adatta e come legge le situazioni mi sta sorprendendo molto".

Amoruso ha poi continuato: "Scirea era un fenomeno, ma non era veloce, semplicemente era impeccabile nel leggere le azioni. Ranieri mi dà la stessa impressione: riesce sempre a giocare di anticipo”.