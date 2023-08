Il giornalista Fabrizio Romano, il più seguito al mondo per le sue notizie di calciomercato, ha parlato a proposito della situazione di Sofyan Amrabat sul proprio canale YouTube.

Romano ha evidenziato come la situazione non si sblocchi, a pochissimi giorni dalla fine del mercato: “Dopo le parole di Barone di ieri, la situazione sul fronte Amrabat non cambia. Il marocchino sta ancora aspettando il Manchester United, che ritiene la sua priorità. Adesso è tutto in mano agli inglesi, che devono fare un’offerta ufficiale per il giocatore”.

Prosegue: “I Red Devils stanno aspettando di trovare una soluzione per Van de Beek o McTominay, dipenderà da un’uscita nel reparto di centrocampo. Dovremo aspettare di vedere se lo United arriverà per il giocatore della Fiorentina e deciderà di fare un’offerta ufficiale”.

Quindi conclude: “Al momento gli unici contatti sono tra la società inglese ed il giocatore, come dalla fine di giugno. Non c’è stato ancora alcun contatto con la dirigenza viola. Amrabat sta però facendo tutto il possibile per andare al Manchester United e aspetta, aspetta e aspetta ancora”.