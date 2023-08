Su La Gazzetta dello Sport si parla della partita di ieri sera tra Rapid Vienna e Fiorentina, con il giornalista Gian Battista Olivero che, nel suo editoriale per la rosea, pone dubbi sulla possibile cessione di Sofyan Amrabat: "Bisogna chiedersi se in questo progetto tattico si possa fare a meno di un giocatore come Amrabat. O, in caso di ricca e irrinunciabile cessione, di un elemento con quelle caratteristiche. Il marocchino copre un’ampia fetta di campo, accorcia su tutti, capisce prima da dove arriva il pericolo. Ieri i viola sembravano sempre attratti dal pallone e perdevano di vista lo sviluppo della manovra avversaria aprendo troppi varchi per le imbucate austriache. Per come è costruita, la Fiorentina rischia di spezzarsi sempre in due: avanza a folate e se perde palla fatica a riordinarsi.

Amrabat ha le qualità indispensabili per tamponare le falle e coprire le spalle agli assalitori. Se davvero sarà ceduto e non sostituito con un giocatore simile, il rischio di navigare imbarcando acqua sarà sempre alto. Si può arrivare in porto anche così, ma il viaggio potrebbe essere faticoso e più lento".