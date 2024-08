Valentini a gennaio, ma nel frattempo? La Fiorentina ha aperto i casting per la difesa anche perché, casomai ce ne fosse stato bisogno, la partita di Parma ha confermato che là dietro qualcosa (e forse anche di più) bisogna aggiungere. E proprio per il reparto arretrato, tra i vecchi nomi di Sagnan, Sutalo e Senesi adesso ne spunta una nuovo.

Una vecchia conoscenza di Palladino

Stando a quanto riporta TMW la Fiorentina si è inserita nella corsa ad Andrea Carboni, centrale mancino del Monza che ovviamente Palladino conosce molto bene. Il problema non indifferente però è che il classe 2001 piace a tanti club di Serie A, in primis Roma, Bologna e Torino. Basterà il rapporto del giocatore con il tecnico della Fiorentina per battere la concorrenza?