Il piano della Fiorentina per la difesa: Sagnan "sorpassato" da due ritorni di fiamma. Ogbonna e Matic le soluzioni d'emergenza

Palladino non perde occasione per ripeterlo ogni volta che ne ha la possibilità: a questa Fiorentina mancano ancora dei pezzi. Tradotto, verosimilmente, un difensore centrale e un centrocampista, che potrebbero diventare due in caso di partenza di Amrabat sebbene il marocchino piaccia e non poco all'allenatore.

Sagnan e due ritorni di fiamma

La certezza in difesa è Nicolas Valentini, ma solo a gennaio perché le richieste del Boca Juniors per liberarlo subito vanno oltre il buon senso. Per l'immediato, invece, si era fatto il nome di Modibo Sagnan, classe 1999 il cui valore si aggira intorno ai 5/6 milioni. Secondo il Corriere dello Sport Stadio, tuttavia, al momento il difensore del Montpellier gode di meno interesse da parte della Fiorentina rispetto a Senesi e Sutalo, due vecchi obiettivi tornati di moda in queste ore.

Ci sono anche i piano d'emergenza

Il club viola potrebbe provare a riaccendere una di queste due trattative, rispettivamente con Bournemouth e Ajax, nel tentativo di raggiungere l'intesa per un prestito (anche perché per un titolo definitivo si dovrebbe andare oltre i 20 milioni). Sullo sfondo restano gli svincolati Ogbonna e Matip, ma per il momento con le stimmate del piano d'emergenza da attuare nelle ultimissime ore di mercato.